Abruzzo: Pietrucci (Pd), tutela ai lavoratori di Abruzzo engineering (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di ragazze e ragazzi, padri e madri di famiglia che fanno parte del 'popolo delle partite Iva', una delle categorie più ignorate in questa pandemia per tutto quello che riguarda gli aiuti dello Stato. La mia preoccupazione corre anche alla prospettiva di questi lavoratori: il monte pratiche del post sisma garantirebbe loro un futuro - sebbene circoscritto - che al momento non è stato puntellato da nessun atto programmatico, neanche per l'anno in corso. E la dignità di un lavoratore si misura anche dalle condizioni in cui egli lavora. È imperdonabile che la regione Abruzzo lasci famiglie intere senza un'entrata, è aberrante se calcoliamo le difficoltà generate in tutti questi mesi dal Covid. Mi aspetto che il presidente Marsilio, e l'assessore Liris, diano immediate risposte a quanto sta accadendo, creando le condizioni per risolvere con immediatezza una situazione vergognosa. Se non dovesse arrivare alcuna risposta da parte di Marsilio e Liris, chiederò con urgenza al presidente Smargiassi la convocazione di una Commissione di vigilanza e controllo su questo argomento". (Gru)