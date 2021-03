Campania: Oliviero e Fiola, un consiglio monotematico per minori e giovani a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e la presidente della sesta commissione permanente, Istruzione, Cultura, Ricerca scientifica e Politiche Sociali, Bruna Fiola, hanno proposto di tenere una seduta monotematica del Consiglio regionale per affrontare il dilagante problema dei minori e dei giovani adulti a rischio. Oliverio ha spiegato: "Il report del garante dei detenuti sui minori a rischio è drammatico, la Campania risulta essere una delle regioni maggiormente interessata dal fenomeno della criminalità giovanile. Nel 2020 solo tra Napoli ed area metropolitana si contano 593.036 minori a rischio con una percentuale che si avvicina al 18 per cento. I servizi sociali ne hanno presi in carico solo 498. Bisogna esaminare soprattutto i fattori di rischio. Il primo in assoluto è la dispersione scolastica. Infatti, il 40 per cento dei minori abbandona la scuola troppo presto, creando una povertà culturale che li spinge verso la devianza". (segue) (Ren)