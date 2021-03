Covid: Piemonte, sconto di 5 euro per chi va a vaccinarsi in taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unità di Crisi della Regione Piemonte e la cooperativa Taxi Torino hanno stipulato una convenzione per il trasporto a tariffa agevolata delle persone che hanno appuntamento per la vaccinazione in uno dei centri cittadini. Taxi Torino effettuerà pertanto uno sconto di 5 euro sull’importo totale indicato dal tassametro per ciascuna corsa richiesta da chi deve recarsi al centro vaccinale. Lo stesso sconto viene praticato per la corsa dalla sede vaccinale all’abitazione. Per ottenere l’agevolazione si deve comunicare all’operatrice del centralino della cooperativa che si vuole usufruire della “Convenzione Vaccino”. (segue) (Rpi)