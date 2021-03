Recovery: Rete sindaci a Nesci, rafforzare la coesione e ridare centralità al Mezzogiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su molti temi proposti, gli amministratori hanno incrociato la sensibilità della sottosegretaria. Ad esempio, sul recupero dei beni confiscati alla criminalità, per i quali le risorse previste "sono ancora troppo poche", avrebbe dichiarato l'esponente del governo Draghi. I sindaci scalpitano: "Stiamo raccogliendo tutti i progetti d'area necessari a riempire di contenuti il piano nazionale - hanno spiegato - invitateci ai tavoli del governo e ascoltateci, prima che sia troppo tardi e svanisca anche questa occasione per eliminare il divario con il Nord". E su questo i primi cittadini, così come i professori e i rappresentanti della campagna "Vogliamo anche al Sud treni più veloci", anch'essi presenti all'incontro, non transigono: "I 209 milioni dell'Unione Europea per l'Italia sono stati stanziati per rafforzare la coesione. E per questo li pretendiamo, dando centralità al Mezzogiorno nella strategia mediterranea dell'Unione Europea". (Ren)