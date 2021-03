Recovery: Bianchi, confermato piano Azzolina, ma rafforzare tema 0-6 al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha voluto rivolgere un "grande ringraziamento al ministro precedente per il lavoro che ha svolto" sul Pnrr. "Abbiamo ripreso il documento confermandolo perché l'impostazione era stata già apprezzata molto dalla stessa Commissione europea, ma con alcuni punti su cui occorre riflettere di più", ha precisato in audizione presso le commissioni riunite Cultura di Senato e Camera sui contenuti della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). In particolare "il tema dello 0-6 su cui investire di più, perché è del tutto ineguale nel nostro Paese. Se nel Nord siamo chiaramente sopra il 33 per cento, in alcune Regioni del Sud siamo lontanissimi", ha precisato. "All'interno delle disuguaglianze, c'è una grande questione meridionale che va colta in tutta la sua dimensione", ha concluso il ministro.(Rin)