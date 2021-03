Covid: Cataldo e Cerella (Claai Campania e Napoli), subito sostegni ad attività di cura della persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intero settore della cura della persona: barbieri, parrucchieri, estetisti, è stato ulteriormente penalizzato con chiusure apparentemente senza alcun criterio, considerato che molti hanno impiegato tempo e risorse per i dovuti adeguamenti per la sicurezza di personale e clientela ed hanno, sin da subito, applicato protocolli di gran lunga più restrittivi rispetto a quelli indicati dal Governo, ma a nulla è servito". Così il presidente della Claai Campania, Antonio Cataldo, e il presidente della Claai Napoli, Giuseppe Cerella, in un comunicato congiunto. "Anzi - proseguono Cataldo e Cerella - tali chiusure stanno producendo un aumento del ricorso al servizio domiciliare, assolutamente illegittimo e pericoloso. Viviamo una situazione altalenante che non ci permette di programmare il futuro e l'incertezza è la peggiore nemica dell'impresa. Nonostante si sia investito oltre ogni logica siamo sempre pronti a fare la nostra parte con responsabilità, con la speranza che questi sacrifici contribuiscono alla sicurezza di tutti, ma non possiamo fare a meno, però, di notare le storture che ogni giorno ci vengono messe davanti: mezzi pubblici pieni e senza alcun controllo, studi medici aperti e che praticano le stesse attività dei centri estetici, l'esclusione dalle categorie da vaccinare. Abbiamo bisogno di avere supporti economici concreti per fronteggiare la crisi con ristori adeguati e solerti. Abbiamo bisogno di risposte in merito a fitti, tasse, pagamenti dei fornitori". (segue) (Ren)