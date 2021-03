© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai telefoni sequestrati agli indagati è emerso che i tre partecipavano al gruppo WhatsApp denominato "Judenfreie Liga - Lega antisemita", e "in concorso tra loro, e con il citato sassarese nel ruolo di organizzatore, si scambiavano idee su come sconfiggere la minaccia giudea, con tanto di indicazioni su come reperire delle armi, ovvero su come fabbricarne di nuove", spiega una nota della Questura. (Rsc)