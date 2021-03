Napoli: Clemente, oltre a rimozione di altarini interverremo per far sentire vicinanza istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano in tutta la città di Napoli le operazioni di rimozione di "altarini" installati abusivamente per ricordare persone o eventi riconducibili alla criminalità organizzata. "In questi giorni - prosegue una nota del Comune - si sta lavorando, con gli operatori di Napoli Servizi, con il supporto della Polizia Municipale e della Polizia di Stato, in particolare nelle zone di San Pietro a Patierno, San Giovanni a Teduccio, Posillipo, Pendino e Montecalvario". In merito l'assessore Alessandra Clemente ha dichiarato: "Questi altarini rappresentano uno dei tanti simboli dell'arroganza imposta da chi si vuole credere più forte o più furbo sul bene comune. Il nostro lavoro non termina oggi, poiché oltre la rimozione di altarini e scritte anche in altri luoghi della città, interverremo nelle stesse zone interessate oggi dalla rimozione, sulla luce che manca, il marciapiede dissestato, il paletto abusivo al fine di far sentire vicina la presenza della istituzioni, così come lo scorso giorno, attraverso la rimozione di paletti abusivi, in vico sedil Capuano, vico divenuto noto per il murale di Luigi Caiafa. Piccole azioni di ripristino della legalità ma anche di sicurezza e bellezza", coclude. (Ren)