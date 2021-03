Calabria: de Magistris, risolvere vertenza Lsu, basta precariato legalizzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conia e De Magistris hanno aggiunto: " E' necessario sin da subito aprire una concertazione con il governo nazionale per mettere mano a provvedimenti che permettano di porre fine una volta per tutte al precariato legalizzato nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori di questi bacini, visto che i termini dettati dalla legge di bilancio 2021 stanno per scadere e che c'è urgente bisogno di nuove deroghe normative che permettano agli enti di impegnare risorse di bilancio per aumentare la spesa del personale e prevedano la possibilità di stabilizzare anche per quegli enti in dissesto o in riequilibrio finanziario". E dunque: "Nei primi giorni di legislatura dopo le elezioni regionali del prossimo autunno la questione sarà portata all'attenzione del governo affinché si possa trovare una soluzione rapida, efficace, definitiva ad un sistema di sfruttamento e di privazione di diritti che orma va avanti da troppo tempo". (Ren)