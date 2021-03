Napoli: De Luca in visita a centro vaccinazione Asl Na 2 a Bacoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina il presidente Vincenzo De Luca si è recato presso il centro vaccinale straordinario dell'Asl Napoli 2 Nord di Bacoli, allestito presso la sala dell'Ostrichina, nel complesso della Casina Vanvitelliana, presso cui erano stati prenotati alcuni pazienti nefropatici". L'annuncio in una nota dell'azienda sanitaria: "La visita, programmata per dare il via simbolicamente alla campagna vaccinale diretta ai pazienti più fragili, è stata l'occasione per incontrare i pazienti e i sanitari presenti nella struttura. Successivamente, il Presidente ha continuato il percorso inaugurale di questa nuova fase della campagna presso gli ospedali Monaldi e Pascale di Napoli". E dunque: "La vaccinazione dei pazienti più fragili continuerà nei prossimi giorni, compatibilmente con la consegna dei vaccini Pfizer e Moderna. Al momento, a causa dell'attuale indisponibilità dell'AstraZeneca, tutti i centri vaccinali dell'Asl Napoli 2 Nord hanno rallentato di molto la propria attività, riservando le vaccinazioni quasi esclusivamente ai richiami di quanti era già stata somministrata la prima dose di Pfizer e Moderna". E ancora: "A causa dell'indisponibilità dei vaccini AstraZeneca, tutti i cittadini che erano stati convocati dall'Asl Napoli 2 Nord via sms o mail per effettuare le vaccinazioni fino al prossimo 18 marzo, saranno ricontattati nei prossimi giorni per una nuova programmazione". (Ren)