Campania: Grant (Lega), Meo e Alvino aderiscono a nuovo progetto politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuano le adesioni della società civile campana al progetto politico di Matteo Salvini. Diamo il benvenuto al professor Federico Alvino, direttore del dipartimento di Giurisprudenza presso la Università degli Studi di Napoli Parthenope e all' avvocato Arturo Meo, docente di diritto civile e già componente del consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Napoli. Accogliamo con entusiasmo due personalità autorevoli del mondo accademico regionale. La voglia di riscatto per i nostri territori è elemento fondamentale nella scelta dei due docenti universitari che insieme al senatore Ugo Grassi sono già al lavoro per dare un contributo fattivo alla nostra compagine politica". Così in una nota del segretario regionale della Lega Valentino Grant. (Ren)