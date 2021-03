Napoli: Caldoro, meglio il commissario che un sindaco a mezzo servizio come de Magistris (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E quindi il capo dell'opposizione in consiglio regionale Stefano Caldoro ha aggiunto: "Il centrodestra deve fare la propria parte, ci sono tanti bravi candidati, tante buone e straordinarie disponibilità a partire proprio da Maresca. Su Maresca Salvini ha fatto una dichiarazione impegnativa dicendo che lui è un candidato di cui ha grande stima ed ha anche detto che la Lega è disponibile anche a decidere di presentare un simbolo diverso o comunque non il simbolo di partito mentre leggo che la Meloni vuole il simbolo ed anche questa è una scelta giusta e legittima". Quindi ha concluso: "Forza Italia prenderà le sue decisioni non andando in maniera schematica, saranno i singoli partiti a decidere in quale forma scendere in campo". (Ren)