Campania: Oliviero e Fiola, un consiglio monotematico per minori e giovani a rischio (2)

- Quindi Oliviero ha aggiunto: "Altro fattore è il contesto camorristico dove i minori, sia per legame di sangue o amicizie dei quartieri dove il fenomeno è diffuso, sono fortemente a rischio. Da non sottovalutare le cosiddette baby gang, che praticano la violenza senza motivo anche e soprattutto in età preadolescenziale". Quindi il presidente ha concluso: "Dobbiamo individuare le strategie necessarie per il recupero di questi minori. La politica deve soffermarsi su cosa spinge i nostri giovani verso questo disadattamento ed intervenire per correggerlo, perché non dobbiamo mai dimenticare che essi sono il nostro futuro e vanno tutelati". Fiola ha affermato: "È fondamentale affrontare seriamente una discussione sui minori a rischio e sulla devianza minorile il report del garante dei detenuti fotografa la situazione che per i minori resta allarmante. Al 15 febbraio scorso i minorenni in carico agli Uffici di Servizio Sociale sono in totale, a Napoli, 709, tra quelli presi in carico la prima volta (67) e quelli già precedentemente in carico (642)". (segue) (Ren)