Abruzzo: da Giunta regionale via libera a interventi per aeroporto Pescara

- La Giunta regionale abruzzese, nel corso della riunione di questo pomeriggio ha deciso, tra l'altro, anche di riprogrammare, su proposta dello stesso presidente Marsilio, economie dei fondi Fsc per assicurare la copertura finanziaria dei seguenti interventi: aeroporto di Pescara, completamento aree reparti di volo Enti di Stato, soggetto attuatore Saga per 443 mila euro; misure necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità, per la verifica dello stato strutturale del cavalcavia del km 7+980 sul raccordo autostradale Chieti-Pescara, soggetto attuatore Arap, importo pari a oltre 270 mila euro; interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero dei borghi di aree interne, rilancio delle microimprese-riqualificazione via Castello soggetto attuatore comune di Moscufo, per un importo pari a 27 mila euro. (Gru)