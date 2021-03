Abruzzo: Pietrucci (Pd), tutela ai lavoratori di Abruzzo engineering

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 31 dicembre scorso sono scadute tutte le Convenzioni regionali con Abruzzo Engineering, società interamente partecipata della regione Abruzzo, che svolge attività fondamentali, a partire dalla Ricostruzione per arrivare a quelle per le autorizzazioni ambientali, il Genio civile, il bando Fare Centro e gli altri settori su cui la stessa operatività ed efficienza della Regione rischiano di subire ritardi e difficoltà. Peraltro, visti i tagli operati in Bilancio dalla maggioranza di centrodestra, è tristemente e facilmente prevedibile che anche quando le Convenzioni verranno rinnovate, le risorse a disposizione saranno sufficienti alla copertura finanziaria solo per pochi mesi". Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci che aggiunge: "Se a questo si aggiungono i ritardi cronici della Regione nei pagamenti di prestazioni e servizi svolti da A.E, a breve insieme ai collaboratori esterni anche i dipendenti della Società andranno in sofferenza. Eppure, per un estremo senso di responsabilità - pur in assenza di Convenzioni - i dipendenti di Abruzzo Engineering continuano a lavorare, garantendo lo svolgimento delle attività fondamentali nei vari settori in cui l'azienda è coinvolta. Tra questi c'è quello della Ricostruzione del cratere 2009. Eppure i professionisti, per la maggior parte aquilani - che prestano servizio a collaborazione tramite Abruzzo Engineering lavorando anche le pratiche del post terremoto per il Comune dell'Aquila, per l'Usra e per la stessa regione Abruzzo - non percepiscono stipendio dallo scorso settembre". (segue) (Gru)