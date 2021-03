Forza Italia: Moles, in Basilicata obiettivo aumentare doppia cifra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho ricevuto nei giorni scorsi, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, il consigliere Francesco Piro, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Basilicata; un incontro, questo, molto proficuo in cui abbiamo affrontato i temi dell'agenda politica regionale e nazionale; abbiamo avuto un utilissimo confronto concordando sul fatto che dobbiamo sempre più procedere tutti insieme, consiglieri, assessori e l'intera organizzazione territoriale di Forza Italia, con un costante e rinnovato slancio per ridare dignità all'intero territorio della Basilicata. Sono convinto che il nostro movimento politico possa continuare a crescere sempre più anche in Basilicata, consolidando ed aumentando ulteriormente la doppia cifra, e per realizzare questo obiettivo è giusto e necessario continuare a lavorare tutti con dedizione e passione così come fatto finora". Lo dichiara in una nota il senatore Giuseppe Moles, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e commissario di Forza Italia Basilicata. (Com)