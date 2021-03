Abruzzo: università e imprese, futuro lavoro passa da formazione, pronta 10ma edizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle precedenti nove edizioni, Impresa in Accademia, ha coinvolto 2.350 studenti nei workshop, selezionato 210 corsisti, erogato 450 ore di formazione gratuita, attivato 85 stage per oltre 23.300 ore di stage nelle aziende del territorio. La decima edizione inizierà con i due webinar plenari introduttivi che affronteranno il tema dell'auto-imprenditorialità e delle nuove professionalità del mercato del lavoro che si svolgeranno il 18 ed il 25 marzo. Primo appuntamento intitolato "Realizza i tuoi sogni" in cui Claudio Bonasia, founder e past president Crea Lavoro Giovani e socio Federmanager Abruzzo e Molise, guiderà gli studenti alla scoperta dei propri talenti e potenzialità, focalizzandosi anche su competenze e abilità che saranno utili per il loro futuro. Il 25 marzo sarà la volta del webinar "Il futuro del lavoro-nuovi scenari" introdotto dai rappresentanti delle due Università coinvolte, durante il quale gli studenti conosceranno il mondo dell'impresa attraverso di diversi dirigenti e operatori delle aziende coinvolte nel progetto. (Gru)