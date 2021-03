Napoli: Clemente e Piscopo, iniziata riqualificazione complesso residenziale di Taverna del Ferro a San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli sono iniziati i lavori di riqualificazione funzionale del complesso residenziale di Taverna del Ferro a San Giovanni. I lavori, per un importo complessivo di circa 570.000 euro prevedono: interventi di manutenzione straordinaria delle scale A, C, E, G, ed I del complesso e dei relativi ballatoi esterni; ripristino delle parti metalliche (ringhiere, cancellate, portoni) con la sostituzione degli elementi gravemente danneggiati; rifacimento dei vani scala, con la spicconatura dell'intonaco e il successivo rifacimento e tinteggiatura; sostituzione degli infissi esistenti con infissi in alluminio anodizzato e vetrata termoisolante; rifacimento dell'impianto di illuminazione; adeguamento dell'impianto elettrico, la sostituzione dell'impianto citofonico e l'installazione di lampade di emergenza. Gli uffici stanno predisponendo gli atti per poter estendere gli interventi a breve anche alle scale B, D, F, H, ed L (edificio sud) utilizzando le economie di gara. Il progetto era stato approvato dalla giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore al Patrimonio Alessandra Clemente, dell'allora assessore Buonanno e dell'attuale vicesindaco Piscopo. (segue) (Ren)