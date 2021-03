Napoli: Ciarambino (M5s), volontà di replicare l'ottima esperienza del Conte bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio i miei auguri al neo segretario del Pd Enrico Letta e mi auguro che il suo partito possa ritrovare l'unità e continuare a lavorare nell'interesse del Paese. Quella del Governo Conte bis, come ha dichiarato di recente lo stesso Giuseppe Conte, è stata un'esperienza che valutiamo molto positivamente. Pur con tutte le difficoltà del caso, uniche nella storia del nostro Paese, abbiamo portato a casa risultati straordinari per gli italiani. Penso all'ecobonus e al sismabonus, che hanno consentito a tanti italiani di ristrutturare casa a costo zero e di rimettere in modo il settore dell'edilizia. Letta mi pare che si sia posto in continuità con Zingaretti e c'è volontà di replicare quell'esperienza anche per lavorare a un progetto comune su Napoli". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo Movimento 5 stelle in Consiglio regionale, intervenendo alla trasmissione Mattina 9. "Mi auguro che le stesse forze politiche che hanno ben governato il Paese – ha proseguito Ciarambino - possano continuare a farlo anche nella nostra città, coinvolgendo la società civile, le persone di buona volontà, le intelligenze e le forze enormi che abbiamo su questo territorio, individuando una personalità inclusiva, che faccia rete e che consenta di ricostruire il futuro del nostro capoluogo". (Ren)