Covid: City Analytics, nelle Regioni rosse scendono gli spostamenti, a Milano e Roma in calo del 12 e del 35 per cento (2)

- Le regioni arancioni invece (Liguria e Sicilia in questa analisi) stanno registrando spostamenti in calo rispetto alla settimana precedente ma in linea con le medie pre-emergenza (rispetto a gennaio-febbraio 2020 la Liguria registra un +1 per cento, la Sicilia è in linea con una crescita dello zero per cento). L'unica regione bianca d'Italia, la Sardegna, si sta muovendo poco di più del periodo pre-emergenza (+4 per cento) e meno della settimana scorsa (-6 per cento). Napoli, benché registri livelli di mobilità molto inferiori alle medie pre-emergenza, è l'unica delle 3 città rosse analizzate che registra un leggero aumento di movimenti rispetto alla settimana precedente, con un +4 per cento. Va comunque considerato che la variazione del +4 per cento è misurata rispetto al lunedì precedente in cui la città era già rossa, a differenza di Milano e Roma in cui il -12 per cento e -35 per cento è calcolato rispetto al periodo in zona, rispettivamente, arancione e gialla. Nelle 3 giornate analizzate va rilevato che Lazio, Puglia, Calabria e le isole siano state le regioni che hanno registrato il maggior numero di movimenti rispetto alla cosiddetta baseline, ovvero il periodo pre-emergenziale di gennaio-febbraio 2020. (segue) (Com)