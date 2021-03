Campania: Cammarano (M5s), garantiremo parità di accesso a sanità per aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho voluto focalizzare la prima seduta della commissione speciale regionale aree sulle criticità e i disagi legati all'emergenza sanitaria in corso e particolarmente sentiti in alcuni territori. Temi che abbiamo affrontato con i rappresentanti istituzionali e con le associazioni di categoria di tutti quei comuni dei quali da tempo raccogliamo il grido d'allarme. Dall'organizzazione delle Usca, alle attività dei medici di base, dalla carenza di personale alla organizzazione, soprattutto informativa, relativa all'adesione alla campagna vaccinale. Avremmo voluto confrontarci con i responsabili delle Aziende sanitarie locali, che avevamo invitato in audizione, ma che non si sono presentate con alcun referente e la cui presenza auspichiamo per le prossime riunioni". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione regionale Aree Interne Michele Cammarano, a margine della seduta della Commissione. (segue) (Ren)