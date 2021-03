Campania: Cammarano (M5s), garantiremo parità di accesso a sanità per aree interne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cammarano ha aggiunto: "C'è necessità di adeguare l'assistenza al reale fabbisogno dei territori delle aree interne della Campania. Una necessità messa particolarmente in evidenza dall'esplosione della pandemia. Se oggi contiamo quotidianamente le vittime da Covid, quando l'emergenza sarà finita rischieremo di fare i conti con decessi per effetto di un'assistenza non sempre tempestiva, oltre che carente in strutture, strumentazioni e organici". Quindi il consigliere M5s ha concluso: "Percorrere anche soli trenta chilometri per fare per un vaccino, in certe zone, per le difficoltà della circolazione viaria, equivale al doppio di un contesto urbanizzato. Garantire parità di accesso alle cure e all'assistenza sanitaria è uno degli obiettivi prioritari di questa commissione". (Ren)