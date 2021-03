Abruzzo: università e imprese, futuro lavoro passa da formazione, pronta 10ma edizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Impresa in Accademia": la decima edizione prenderà il via giovedì 18 marzo con il primo webinar cui sono già iscritti oltre 200 studenti universitari che incontreranno le imprese per potenziare le competenze richieste dal mercato del lavoro di domani, con il percorso ideato da Confindustria Chieti Pescara e Randstad. L'edizione 2021 assume un format nuovo e si svolgerà completamente da remoto. Fra le novità ben 26 ore di formazione gratuita, la restituzione dei risultati del processo di selezione per ogni studente e infine la possibilità per gli studenti che frequenteranno l'intero percorso di svolgere un project work con il supporto delle sette aziende partner dell'iniziativa: Aptar Group, Bond Factory, Diskover, Enel X, Fameccanica, Fastweb, Ico.Destinata agli studenti dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti Pescara e a quelli della Libera Università internazionale degli Studi sociali Luiss Guido Carli. (segue) (Gru)