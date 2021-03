Napoli: Clemente, via alla rifunzionalizzazione del patrimonio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È online sul sito del Comune di Napoli l'avviso pubblico per l'assegnazione a titolo oneroso di alcuni locali ad uso commerciale, artigianale e associativo in Via Napoli: uno spazio per la formazione in via Forzati, un parcheggio in via Alfani, nel quartiere di Ponticelli, di proprietà comunale". Lo ha riferito il Comune in una nota. L'assessore Clemente ha spiegato: "Intendiamo promuovere il riuso di locali e spazi afferenti al nostro patrimonio, come forma di politica urbana capace di attivare processi virtuosi di promozione del territorio rivolti ad implementare servizi e attività finalizzati ad accrescere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della città. La rifunzionalizzazione del patrimonio pubblico è una sfida lunga ma avvincente che sta interessando, anche grazie alle continue manifestazioni d'interesse di singoli e di gruppi, tutto il territorio cittadino". (Ren)