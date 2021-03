Sardegna: 5G e la nuova Tv digitale, seminario Corecom in Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle istituzioni nel processo di rilascio della banda a 700 MHz interverranno Eva Spina, a capo della direzione generale per le Tecnologie delle comunicazioni e la Sicurezza informatica del ministero dello Sviluppo economico, e il direttore del Servizio Agenti Fisici dell’Arpas, Massimo Cappai. Dei servizi digitali del futuro parlerà poi l'assessora regionale agli Affari generali Valeria Satta e il direttore della direzione Innovazione e Sicurezza dell'assessorato Riccardo Porcu.Il presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana e il vicepresidente dell'Associazione nazionale emittenti locali Carlo Ignazio Fantola tratteranno il tema della trasformazione del sistema delle imprese a livello territoriale, mentre le prospettive tecnologiche per l'informazione territoriale saranno illustrate da Maurizio Murroni, docente di Sistemi di telecomunicazioni dell'Università di Cagliari. Bianca Papini di Confindustria Radio Televisioni spiegherà “cosa devono fare gli utenti per il passaggio alla nuova Tv digitale". (Rsc)