Vaccino: Toti su AstraZeneca, in Liguria somministrazioni interrotte oggi e domani

- A seguito della notizia della sospensione precauzionale da parte dell'Aifa del vaccino AstraZeneca, "ho parlato con il ministro Speranza e comunicato alle Asl della Liguria l’interruzione immediata per le giornate di oggi e di domani delle somministrazioni di questo vaccino". Lo scrive su Twitter il governatore della Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti. "Entro 24 ore l’Ema, in coordinamento con Aifa, ci comunicherà il risultato delle valutazioni che sono già in corso e darà tutte le informazioni a disposizione, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose. Nel frattempo invito i cittadini che hanno prenotato tramite il medico di Medicina generale a non recarsi al proprio appuntamento domani. Proseguono invece regolarmente - conclude Toti - le vaccinazioni presso le Asl e gli ospedali con i vaccini Pfizer e Moderna". (Rin)