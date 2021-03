Sanità: Speranza, per equilibrio Stato-Regioni sedersi a tavolo con governatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul rapporto con le Regioni "la mia opinione è che sono prevalse pulsioni ultra-federaliste o ultra-centraliste" che "non sono la soluzione ottimale". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del colloquio "Strategie per la riforma del sistema e vincere la pandemia", organizzato da Rcs Academy. "Serve sedersi con i governatori e fare un punto vero sullo stato delle cose per un equilibrio tra Stato e Regioni", ha aggiunto. (Rin)