Napoli: Clemente e Piscopo, iniziata riqualificazione complesso residenziale di Taverna del Ferro a San Giovanni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento è stato finanziato attraverso la devoluzione di quota parte di un mutuo acceso presso la Cassa depositi e prestiti. La progettualità è stata realizzata dal Servizio edilizia residenziale pubblica e Nuove centralità, dal Servizio Tecnico Patrimonio, dal Servizio demanio e patrimonio e da Napoli Servizi, coordinati dalla Direzione operativa area tecnica del Comune di Napoli. "Si tratta di un primo intervento per dare concrete risposte in termini di riqualificazione urbana – dichiarano gli assessori Clemente e Piscopio - manutenzione straordinaria del nostro patrimonio immobiliare e di diritto alla casa. Un esempio di collaborazione tra istituzioni e territorio in un percorso di partecipazione volto alla definizione di soluzioni progettuali condivise, che diano centralità all'area e superino il modello insediativo sin qui portato avanti. Attraverso tali progettualità le periferie diventano centro dell'agenda politica cittadina. Una visione di città che cura ferite lontane di edilizia residenziale pubblica che ha generato esclusione e marginalità sociale. Insieme alla dignità del lavoro e alla centralità della cultura e dell'istruzione pianificare interventi di riqualificazione urbana è un'azione fondamentale per dare dignità alle persone che li abitano". (Ren)