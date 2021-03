Abruzzo: economia, farmaceutica ed elettronica, la provincia aquilana leader dell'export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia aquilana "salva" i dati dell'export abruzzese nel 2020, soprattutto grazie alle straordinarie performance realizzate dal comparto farmaceutico sul mercato americano, e in parte anche da quello elettronico. Lo rivela uno studio realizzato per la Cna Abruzzo da Aldo Ronci, su dati Istat, secondo cui nell'anno segnato dai drammatici riflessi provocati dalla pandemia sull'economia regionale, l'andamento delle esportazioni non hanno certo fatto eccezione, se non fosse per l'anomalia aquilana. Lo conferma l'autore della ricerca: "Tra 2019 e 2020 - illustra Ronci - si è registrato un saldo negativo di 541 milioni di euro: 8 miliardi e 171 milioni di euro contro 8 miliardi e 712 milioni di euro dell'anno precedente. Un buco nei conti del made in Abruzzo, che è pure il peggiore degli ultimi cinque anni, e che vale una flessione del 6,2 per cento. Inferiore tuttavia a quella nazionale, precipitata al 9,7 per cento. Il settore farmaceutico, e come detto in misura più ridotta anche l'elettronica, sono riusciti ad attenuare - anche se solo in parte - le negatività accumulate da altri settori produttivi in altri territori". (segue) (Gru)