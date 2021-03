Covid: City Analytics, nelle Regioni rosse scendono gli spostamenti, a Milano e Roma in calo del 12 e del 35 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul campione di 8 regioni oggetto dell'analisi di dettaglio di questo report, emerge infatti che Lazio, Puglia e Sicilia sono state le regioni con maggior variazione di spostamenti rispetto alla normalità pre-Covid (rispettivamente +11 per cento, +21 per cento, +12 per cento). Tutte e tre queste regioni erano gialle nel weekend e andavano incontro a maggiori misure restrittive a partire da lunedì. Queste regioni hanno registrato anche un significativo incremento dei movimenti rispetto agli stessi giorni della settimana precedente, suggerendo che gli abitanti hanno probabilmente approfittato del weekend per svolgere gli ultimi spostamenti prima di un periodo di restrizioni che durerà almeno fino a Pasquetta. Ma non tutte le regioni che erano gialle e sono andate incontro a maggiori restrizioni a partire da lunedì si sono comportate allo stesso modo. La Liguria ne è un esempio: anch'essa gialla nel weekend e arancione da lunedì, ha registrato un trend sensibilmente in controtendenza, con solo un +1 per cento di mobilità rispetto al periodo pre-Covid e addirittura un -2 per cento rispetto alla settimana precedente. (segue) (Com)