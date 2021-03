Covid: City Analytics, nelle Regioni rosse scendono gli spostamenti, a Milano e Roma in calo del 12 e del 35 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regioni che già erano arancioni durante il weekend hanno registrato un numero di movimenti inferiore rispetto al periodo pre-Covid (-12 per cento Lombardia, -20 per cento Piemonte) probabilmente dovute all'effetto delle restrizioni già in atto, ma superiori rispetto alla settimana precedente (+7 per cento Lombardia, +1 per cento Piemonte) suggerendo che anche in questo caso gli italiani hanno cercato di approfittare dell'ultimo weekend prima della zona rossa per qualche ultima commissione, saluto o giornata all'aria aperta. Per le regioni che già erano rosse, come la Campania, si è mantenuto un trend in calo dei movimenti (-26 per cento rispetto alla settimana precedente), raggiungendo un -19 per cento rispetto al periodo pre-Covid. Si è ancora lontani, però, dalle cifre della serrata nazionale di marzo–aprile 2020, con una media del numero di spostamenti più di 3 volte superiori (+243 per cento). L'unica regione bianca d'Italia, la Sardegna, ha registrato un calo dei movimenti di un 2 per cento rispetto alla settimana precedente. Le cifre restano però superiori a quelle del periodo pre-emergenza, con un +10 per cento del numero medio di movimenti. (Com)