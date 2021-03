Calabria: de Magistris, risolvere vertenza Lsu, basta precariato legalizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vertenza dei lavoratori Lsu/Lpu è un'altra di quelle situazioni che la politica non ha mai voluto sanare preferendo mantenere migliaia di donne e uomini in uno stato di perenne ricatto lavorativo, un bacino di voti cui puntare attraverso proclami, proroghe, piccole concessioni. Dopo 22 anni pareva giunta la soluzione definitiva, con la stabilizzazione, ma non solo non c'è stata l'adesione da parte di molti enti ma anche quei lavoratori che hanno visto aprirsi finalmente le porte dell'indeterminato hanno perso un terzo del salario spettante". Così in una nota il sindaco di Napoli e candidato alla Regione Calabria Luigi de Magistris e il responsabile regionale Dema Michele Conia: "Una vera e propria ingiustizia ai danni di persone che per due decenni hanno sopperito con il loro lavoro alle carenze d'organico degli enti locali e che adesso rivendicano a giusto titolo un salario degno". (segue) (Ren)