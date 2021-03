Campania: D'Amore (Asl Na 2), grazie a De Luca presente a giornata avvio vaccinazione per pazienti fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente De Luca per aver voluto essere presente oggi presso una nostra struttura, in occasione della giornata simbolica di avvio della campagna vaccinale destinata ai pazienti più fragili. In questa delicata fase in cui la disponibilità dei vaccini è estremamente limitata, è importante essere vicino ai pazienti e fare squadra con i medici, gli infermieri, gli oss e i volontari impegnati con passione nella campagna di vaccinazione. La visita del presidente è stata molto importante per far sentire, ancora una volta, la sua vicinanza a chi soffre e a quanti sono in prima linea nel contrasto alla pandemia". Lo ha dichiarato Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord a margine della visita istituzionale del governatore questa mattina.(Ren)