Piemonte: bilancio di previsione, presentati 74 emendamenti

- Entra nella sua fase cruciale, in Piemonte, la discussione politica sul bilancio di previsione. Oggi in prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, si è avviato il confronto sul metodo da seguire per discutere del principale provvedimento finanziario della Regione. Su proposta del presidente Riva Vercellotti domani non si terrà Commissione, per permettere a tutti i gruppi di elaborare gli emendamenti da presentare entro mercoledì mattina alle 9. Finora sono stati presentati 74 emendamenti: 10 dalla Giunta, il resto dal Pd. La giornata di riflessione di domani sarà anche l’occasione per avviare gli incontri tra l’assessore Andrea Tronzano e le opposizioni, che proseguiranno nei prossimi giorni per tentare di trovare una intesa sugli emendamenti, in modo da arrivare al varo del bilancio. “Siamo disponibili a valutare e accettare emendamenti anche delle opposizioni, sarebbe importante riuscire a definire i contenuti del bilancio già in Commissione per permettere poi una veloce approvazione in aula”, ha detto oggi Tronzano. Domani dunque l'avvio del confronto, poi mercoledì mattina comincerà l’esame degli articoli del disegno di legge. I relatori designati per la maggioranza sono Federico Perugini (Lega), Alessandra Biletta (Fi), Paolo Bongioanni (FdI). Per l’opposizione Maurizio Marello (Pd), Sean Sacco (M5s), Marco Grimaldi (Luv), Silvio Magliano (Moderati). (Rpi)