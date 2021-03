Campania: Ciarambino (M5s), grazie a me saranno vaccinati pazienti fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono particolarmente orgogliosa che, grazie a una mia mozione approvata all'unanimità dall'aula del Consiglio e a seguito di un incontro al ministero della Salute, anche in Campania tutti i pazienti fragili o affetti da particolari disabilità avranno priorità nell'adesione alla campagna vaccinale". Lo ha detto il capogruppo M5s Valeria Ciarambino: "Finalmente anche nella nostra regione non ci saranno categorie privilegiate, ma il diritto alla salute di tutti verrà garantito senza concedere vie preferenziali a nessuno. Oggi abbiamo il dovere di tutelare innanzitutto i più deboli, per questo mi sono battuta affinché fossero salvaguardati quanti, per le loro condizioni di salute, sono particolarmente a rischio in caso di contagio. Una priorità che nel rispetto del piano ministeriale auspico che sia riconosciuta non solo ai soggetti fragili, ma anche ai disabili gravi e ai loro caregiver e a chiunque viva a stretto contatto con loro, così come indicato nelle tabelle del Ministero, e su questo monitorerò attentamente". Ciarambino ha concluso: "Alla stessa maniera sono contenta che, dando seguito a un mio ordine del giorno votato nel corso dell'ultimo consiglio regionale, la Regione consentirà di vaccinarsi presso le nostre Asl ai docenti di scuola e università e agli operatori scolastici che risiedono in Campania ma prestano servizio fuori regione. Il prossimo step su cui stiamo chiedendo al Ministero della salute di intervenire, è di consentire ai campani che operano e vivono in regioni distanti, di vaccinarsi nella regione in cui lavorano". (Ren)