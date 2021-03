© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi il caso in questione è solo uno, ma nel coordinamento con gli altri Paesi europei, in primis con la Germania che ha registrato un insieme di casi sospetti, abbiamo deciso di fare un approfondimento per verificare se questi fenomeni possano essere correlati al vaccino". Lo ha spiegato il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" su La7. (Rin)