Sardegna: 5G e la nuova Tv digitale, seminario Corecom in Consiglio regionale

- Il rilascio della banda a 700 MHz e la nuova Tv digitale: questi i temi del seminario in programma per venerdì 19 marzo alle 10:30 nella ex sala della seconda commissione del Consiglio regionale della Sardegna. L'incontro sul 5G è organizzato dal Corecom Sardegna con il patrocinio del presidente del Consiglio regionale: la discussione sarà coordinata da Stella Locci del Corecom Sardegna. Dopo i saluti del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, del presidente della Regione Christian Solinas, del presidente delle Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Giacomo Lasorella e del coordinatore nazionale del Corecom Alessandro De Cillis, i lavori proseguiranno con l’intervento della presidente Corecom Sardegna Susi Ronchi, che illustrerà la necessità di trattare temi al centro del dibattito politico sociale ed economico attraverso un'informazione corretta destinata a tutti gli utenti. Seguirà poi il Presidente Confindustria Radio Televisioni Francesco Siddi sul ruolo delle imprese radio-televisive nel nuovo scenario. (segue) (Rsc)