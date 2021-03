Covid: Cataldo e Cerella (Claai Campania e Napoli), subito sostegni ad attività di cura della persona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Necessitiamo, come tutti, di una cassa integrazione più veloce nei pagamenti - sottolineano i presidenti Claai - gli impiegati non possono attendere mesi per ricevere un sostentamento necessario per sopravvivere. Chiediamo la dilazione delle tasse 2020/21 in dieci anni a partire dal 2023, un piano vaccinale che permetta una ripresa economica che dia fiducia per un rilancio concreto e per questo come Claai chiediamo al presidente della giunta regionale e all'assessore alle Attività produttive di intervenire con sostegni economici alle categorie, in questo momento, chiuse. Abbiamo necessità di un piano economico regionale come quello già attuato nel 2020. Dobbiamo scongiurare il rischio concreto che moltissime aziende artigiane e piccole imprese non riusciranno a riaprire con gravi danni economici, produttivi ed occupazionali", concludono Cataldo e Cerella. (Ren)