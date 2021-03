Vaccino: Pellegrino (Iv), medici da eroi a imputati, intervenga il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' assurdo avviare procedimenti giudiziari nei confronti dei medici che stanno operando in prima linea per dare il giusto impulso al programma vaccinale in Italia, additandoli come responsabili delle conseguenze imprevedibili dell'inoculazione del vaccino. Non possiamo trasformare i medici da eroi a imputati". Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia viva nel Consiglio regionale della Campania. "Dalle prime fasi della pandemia - prosegue - onorano egregiamente il giuramento di Ippocrate mettendosi in gioco completamente e molti hanno pagato con la propria vita. Auspico che il governo intervenga al più presto garantendo le opportune tutele a tutti coloro che sono impegnati nella campagna vaccinale, così da superare questa clamorosa ingiustizia che rischia di rallentare ulteriormente la corsa al vaccino. Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari che, nonostante questa vicenda particolarmente penalizzante, continuano ad offrire la propria disponibilità mostrando un esemplare senso del dovere. Mi aspetto altrettanta disponibilità da parte dell'Esecutivo nel prendere i dovuti provvedimenti".(Ren)