Calabria: de Magistris, grazie a Movimento 10 Idee per sostegno

- “Ringrazio per il sostegno il movimento 10 idee per la Calabria. Negli incontri che ho sinora avuto con loro ho apprezzato le idee, i valori, i contenuti, le competenze e la passione con cui lottano per il riscatto della Calabria. Insieme costruiremo un cantiere fatto di persone credibili che vogliono governare con una politica onesta e libera”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris candidato presidente della Regione Calabria (Ren)