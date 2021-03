Napoli: rimossi murales e "altarini" abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattinata a Napoli sono stati rimossi due manufatti abusivi: una targa di marmo realizzata su un muro di proprietà comunale in via del Marzano, nel quartiere di Posillipo, dedicata a Grieco Giuseppe, pregiudicato ucciso in un conflitto a fuoco con le Forze dell’ordine, e un "altarino" installato in piazzetta Salvatore Trinchese (area di interesse archeologico nel quartiere Pendino) dedicato al pregiudicato Raffaele Ivone. La rimozione è stato eseguito dall’amministrazione comunale, assistita dalle Forze dell'ordine. La Prefettura ha fatto sapere che il programma di intervento, avviato a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell'area metropolitana del 4 marzo scorso, proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, “con la finalità di ripristinare il rispetto della legalità con la progressiva rimozione di manufatti o altri simboli che insistono abusivamente sulla pubblica via, ferma restando l'eventuale sussistenza di specifici reati”.(Ren)