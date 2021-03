Vaccino: Laboccetta (Polo Sud), lanciare campagna di comunicazione contro virus della paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Governo deve lanciare ad horas una grande campagna di comunicazione contro il virus della paura”. Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. “C'è un clima antivaccino che sta montando pesantemente di ora in ora - prosegue - Giustamente la pubblica opinione è preoccupata per il bombardamento sul tema dell'affidabilità di alcuni farmaci. Conte parlava troppo e spesso a vanvera. Ma Draghi non può restare in silenzio e limitarsi alle telefonate con i partner della Germania. Gli Italiani hanno il diritto di conoscere la verità. Non vorremmo poter scoprire che alla fine tutti i vaccini sono buoni, ma ve ne sono alcuni più buoni degli altri. Solo perché c'é in atto un affare sul prezzo”. (Ren)