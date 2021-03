Abruzzo: Gdf e controlli Covid, a Pescara 22 soggetti sanzionati e due chiusure di locali nel weekend (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso il bar ad attirare l'attenzione delle Fiamme gialle è stata la presenza di un gruppo di cinque persone che consumavano cibi e bevande a distanza ravvicinata tra di loro nelle immediate adiacenze del bar insistente sulla via Tiburtina. La successiva identificazione degli avventori consentiva di rilevare che la metà dei presenti era residente in altri Comuni, motivo per il quale oltre a essere sanzionati per il mancato rispetto del divieto di assembramento, sono stati sanzionati anche per il mancato rispetto del divieto di spostamento dal Comune di residenza. Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica, i Finanzieri hanno riscontrato una situazione ancora più grave all'interno di un circolo ricreativo di Pescara, dove sono state trovate dodici persone senza mascherina intente a consumare cibi e bevande durante una partita a carte, il tutto ovviamente senza distanziamento sociale. Ad aggravare la posizione degli avventori vi è la la presenza di persone al di fuori dal Comune di residenza, violando dunque il divieto di spostamento, taluni gravati anche da procedimenti penali per reati contro la persona, contro il patrimonio e per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti della maggior parte degli avventori. Infine altri 5 violazioni sono state contestate a cittadini che circolavano incuranti tra la gente, in luoghi pubblici, senza utilizzo di mascherine, in totale dispregio di quanti cittadini, invece, per il bene comune, si impegnano a muoversi indossando tali dispositivi. (Com)