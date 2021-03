Napoli: Laboccetta (Polo Sud), voglia di partecipazione per il dopo de Magistris, peccato nessun dibattito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra che a Napoli per il dopo de Magistris vi sia una gran voglia di partecipare. Pare che vi sarà una gran folla di liste. Civiche e di partito". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Di nomi per la poltrona di primo cittadino ne circolano tanti - prosegue il presidente di Polo Sud - Quel che, purtroppo, finora non viene fuori è un bel dibattito per la Nuova Napoli. Idee nuove per la ripartenza. Se è pur vero che le idee camminano sulle gambe degli uomini, non è accettabile che le stesse facciano da tappezzeria. E' un ritardo da colmare. E riguarda tutti. Centro, sinistra e destra. Mettiamoci subito all'opera. Le amministrative, soprattutto a Napoli, non possono ridursi ad una mera conta". (Ren)