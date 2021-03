Abruzzo: ok a convenzione con ministero per interventi su opere infrastrutturali porti Vasto e Giulianova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione della necessità di intervenire sulle opere infrastrutturali degli scali marittimi regionali di Vasto e Giulianova, la Giunta regionale dell'Abruzzo, nel corso della riunione di oggi che si è svolta sotto la presidenza di Marco Marsilio, ha approvato lo schema di Convenzione tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la regione Abruzzo al fine di regolare i reciproci rapporti per l'erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione di interventi riguardanti il Porto di Vasto (Ch) (per un importo di 12 milioni di euro) e il Porto di Giulianova (Te) (per un importo di 3, 8 milioni di di euro) per un totale di 15.800.000 euro. In particolare, per quanto riguarda il Porto di Giulianova, gli interventi riguardano il completamento della scogliera nord di protezione della nuova imboccatura portuale, il rifiorimento delle scogliere di protezione del molo Sud, la risoluzione delle problematiche portuali di natura statica, impiantistica, viabile e di arredo portuale ed a margine dei piazzali. Relativamente al Porto di Vasto, sono previsti lavori per il potenziamento e la riqualificazione infrastrutturale della diga foranea, del molo di levante e del molo martello. L'intervento prevede il prolungamento dell'esistente diga foranea per circa 200 mt. secondo il vigente Prp approvato dalla regione Abruzzo. Sono previste anche ulteriori fasi lavorative come la parziale resecazione del molo martello e del molo di levante con la finalità di incrementare la luce del canale di accesso al porto (180 mt. contro gli attuali 170 mt.), interventi minori per la risoluzione delle esistenti problematiche portuali di natura statica, impiantistica, viabile e di arredo portuale lungo le banchine di riva, ponente, levante ed a margine dei piazzali. (Gru)