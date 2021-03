Campania: nuova ordinanza di De Luca, no a scuole guida e stretta sui viaggi verso le seconde case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà a breve firmata dal presidente Vincenzo De Luca l’ordinanza numero 9, che prevede alcune ulteriori limitazioni in riferimento all'evoluzione del contesto epidemiologico". Lo ha annunciato la Regione Campania sui social anticipandone i contenuti: "Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania, con decorrenza dal 16 marzo e fino al 3 aprile è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esame, anche inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale si svolgono in presenza soltanto ove detta modalità sia indispensabile e in ogni caso nei limiti previsti, è altresì vietato lo svolgimento in presenza delle attività teoriche e pratiche delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente". (segue) (Ren)