Abruzzo: da Regione via libera a schema Avviso pubblico per recupero uomini autori di violenza

- La Giunta regionale abruzzese ha approvato nel corso della riunione di oggi, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali Piero Quaresimale, al fine di dare attuazione al decreto legge numero 104 del 2020 avente ad oggetto interventi per la promozione e il recupero degli uomini autori di violenza, lo schema di Avviso pubblico rivolto ai soggetti del Terzo settore. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere, conseguente anche allo stato di isolamento familiare imposto dall'emergenza epidemiologica in atto, la Giunta ha incrementato di 1 milione di euro il preesistente Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di finanziare progetti che favoriscano il recupero degli uomini autori di violenza e a ciò disponendo un apposito Avviso, rivolto alle Regioni e alle Province autonome, ai fini della presentazione delle candidature per l'assegnazione dei fondi. Saranno ammesse a partecipare all'Avviso pubblico le associazioni di volontariato che risultino iscritte all'Albo regionale del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate, che assicurino i seguenti requisiti: documentata esperienza nel trattamento e recupero di uomini autori di violenza personale, che siano dotate di adeguata formazione e competenze specifiche sulla violenza di genere, che abbiano tra i propri scopi sociali quelli relativi al contrasto alla violenza di genere, alla protezione, sostegno e supporto delle donne vittime di violenza e dei loro figli. (segue) (Gru)