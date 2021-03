Abruzzo: da Regione via libera a schema Avviso pubblico per recupero uomini autori di violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fine - fa sapere la regione Abruzzo - è quello di arginare il fenomeno della violenza mediante il finanziamento di progetti volti esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti. La richiesta di finanziamento per ciascun progetto dovrà essere compresa entro il limite minimo di 10.000 euro e il limite massimo di euro 50.000; la scadenza per la presentazione dei progetti è fissata inderogabilmente il 20 aprile 2021 e i progetti ammessi e finanziati dovranno concludersi entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione. Le risorse saranno destinate esclusivamente ai progetti che perseguano l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti. Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegnistica". (Gru)