Imprese: giovane napoletano nella classifica under 30 Italia di Forbes

- C'è un napoletano nella celebre classifica under 30 Italia di Forbes, la testata economica che ogni anno dà spazio a giovanissimi che hanno saputo distinguersi nel mondo in diversi campi che vanno dall'impresa, alla musica, al cinema. Tra i leader del futuro nella categoria Art & Style, si legge il nome di Pasquale D'Avino, classe 1991, imprenditore nel ramo moda che è salito agli onori della cronaca grazie ai risultati straordinari raggiunti da "throwback", il brand di moda che ha ideato per rendere omaggio alle icone del passato. Pasquale D'Avino, detto Pavi, cresce a Cercola, una piccola cittadina ai piedi del Vesuvio. Si laurea in legge, ma capisce presto che il mondo legale non sarebbe stato il suo futuro. Allora a 22 anni crea la sua prima società nel fashion che gli offre gli strumenti e l'esperienza per creare anni dopo un altro brand , nello streetwear, "throwback". Il brand nasce con il supporto del suo amico e artista Gianpiero D'Alessandro, celebre in tutto il mondo la sua collaborazione con Snoop Dogg e l'attuale con Justin Bieber. L'idea alla base del progetto è di rendere omaggio, attraverso arte, tecnologia di stampa e made in Italy, le icone del passato, puntando sul potere dei ricordi e della nostalgia. (segue) (Ren)