Imprese: giovane napoletano nella classifica under 30 Italia di Forbes (2)

- In tre anni sono tanti i traguardi che "throwback" ha conseguito, come la chiusura di collaborazioni di prestigio con Superga (in uscita a Pasqua) Casio Watches, con lo storico brand di cravatte E.Marinella. Mentre tante sono le celebrità hanno scelto di indossare i capi throwback, come il cestista Marco Belinelli, i calciatori Thierry Henry e Dries Mertens, fino a Alessandro Cattelan e Diletta Leotta. "Ho adattato un business molto complesso ad una struttura smart - spiega in una nota - leggera e flessibile, con un team di 11 collaboratori tra 18 e 45 anni italiani e stranieri. Questo ci aiuta molto , e infatti anche in un momento tragico per il fashion come quello che stiamo vivendo siamo cresciuti del 39 per cento". Ciò che però impressiona non è il giro d'affari, o la struttura bensì la qualità eccelsa della distribuzione. "Si tutela da sempre la qualità e non la quantità", aggiunge Pasquale. Va aggiunto inoltre che riuscire ad avere semplicemente spazio o un corner in negozi come Selfridges o Luisaviaroma, dove molto spesso vengono chiuse le porte anche a grandi colossi della moda denota l'importante lavoro che c'è alla base delle relazioni e della cura del prodotto. Il traguardo dell'ingresso nella lista under 30 di Forbes, è un ulteriore traguardo in un viaggio che per D'Avino ha ancora tante tappe da esplorare: "'Throwback' è un concept, una filosofia, uno stato d'animo. Il nostro messaggio 'more than fashion' rappresenta assolutamente la volontà di declinare il brand nel mondo del lifestyle". In primis nella musica con una collaborazione che annuncerà a breve con il suo grande amico e mentor Antonio Ciotola, un nome altisonante del management musicale italiano e nordeuropeo. (Ren)